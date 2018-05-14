舜宇光學(02382-HK)升6% 友邦保險(01299-HK)續勇

美國總統特朗普在Twitter上發文稱，指示商務部助中興通訊(00763-HK)恢復營運，中美貿易緊張氣氛稍為紓緩。港股上周連升五日後，今早再高開。恒指今早報31498點，升376.3點，升1.21%。國指報12491點，升146.35點，升1.19%。指數越升越有，恒指現升340點，報31462點，升1.09%。國指報12481點，升136點，升1.1%。
騰訊(00700-HK)於本周三公布季績，該股上周已領漲大市，今早再高開1.5%報415元，其後升勢收窄，現報410.8元，升0.5%。瑞聲科技(02018-HK)今日公布首季業績，股價今早高開4.4%報127元，現報126.1元，升3.6%；舜宇光學(02382-HK)高開5.4%報150元，現報150.8元，升6%。
友邦保險(01299-HK)今早走勢續勇，現報74.4元，升2.2%。友邦保險開市前有3宗大手成交，每股作價介乎72.769元至72.791元，涉及133.71萬股，涉資9730.87萬元。
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