中磊第一季EPS 0.76元 新品下半年增溫推波營運

網通大廠中磊電子 (5388) 受到零組件供應緊俏影響，第一季合併營收 79.63 億元、年減 4.4%，不過，產品組合優化有成，毛利率持穩在 13%，每股盈餘為 0.76 元。中磊持續投入 5G 及 AI 人工智慧領域之創新研發，看好新產品如雲端物聯網、智慧能源、智慧城市、LPWA 低功耗廣域解決方案等下半年將逐漸增溫，進一步挹注營運表現。第一季合併營收為 79.63 億元，較去年同期營收 83.28 億元衰退 4.4%，合併毛利為 10.32 億元，毛利率為 13%，相較去年同期持穩。合併營業利益為 2.1 億元，稅前淨利達 2.36 億元、歸屬母公司稅後淨利為 1.86 億元。以加權平均股數約 246 百萬股計算，每股盈餘為 0.76 元。



中磊表示，受惠於數位匯流的市場趨勢，帶動高畫質影音串流、雲端智慧應用及物聯網等電信寬頻服務蓬勃發展。雖然今年以來整體零組件供應仍趨緊俏，然公司秉持系統整合的軟體研發優勢，著重產品附加價值提升，策略降低低毛利產品之比重，持續進行產品組合優化。同時，積極擴大全球營運版圖，除既有之北美、中國及西、南歐市場外，更積極佈局俄羅斯、拉丁美洲及東南亞等新興市場，加速營運升級。



展望下半年整體景氣，中磊表示，持續投入 5G 及 AI 人工智慧領域之創新研發，新產品如雲端物聯網、智慧能源、智慧城市、LPWA 低功耗廣域解決方案等將逐漸增溫，預期新市場及新產品將進一步挹注營運表現。

