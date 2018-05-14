A股入圍MSCI名單即將公布 外資對A股興趣不斷攀升

據5月14日彭博消息，年近而立的中國股市即將迎來一個關鍵時刻：MSCI Inc.會宣布納入MSCI中國指數的A股名單，將貴州茅台、萬科等預計200多支個股納入其由全球12萬億美元資産追蹤的指數體系中。隨著該納入名單於5月31日盤後正式實施，中國融入國際金融市場向前邁進一大步。

隨著包含中國B股、在香港、美國等地上市各類“中概股”的MSCI中國指數攬入A股，境外追蹤MSCI指數體系的基金得以覆蓋中國主要的大盤藍籌，其中不乏白酒、中藥等境外稀缺的股票板塊。很多外資投資者還是樂於提高對中國的投資敞口。

MSCI納A名單公布前，境外投資者已通過互聯互通加大對A股的投資。4月份合計北向淨流入達405億元人民幣，刷新此前1月份創下的深港通開通以來的最高紀錄。

5月份以來，外資流入A股的勢頭不減，截至5月11日，8個交易日淨流入172億元，已達4月份全月的42%。外資鍾愛與中國内需相關的大消費板塊。截至5月10日，滬股通標的股中，外資持有股份佔個股的總股數比例最高的10支個股中，半數為旅遊、醫藥、白酒、家具等消費相關股票。

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