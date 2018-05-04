美國大豆市占率高 業者：中國不買 其他國家也會買

不管中國如何打算此作為對川普政府關稅的報復目標，美國大豆的需求依然強勁。

中國上個月已取消了多批美國大豆出貨量，市場質疑該國是否透過減少採購對美國採取先發制人的行動。但分析師表示，中國減購的幅度不大，從季節性角度來看並不令人意外。

農業市場研究和貿易公司 Allendale 研究主任 Rich Nelson 說：「美國占全球大豆出口總量的 37%，除巴西外，已沒有什麼國家有能力出口了。」

「儘管有貿易爭端的擔憂，但實際上沒有其他國家能夠取代，美國大豆出口量不會大幅下降。」他說。

美國農業部周四 (3 日) 公布的外國農業服務數據顯示，截至 4 月 26 日當周中國取消美國大豆訂單導致淨銷售量減少 13 萬 3700 公噸。

數據顯示，被取銷的訂單中有 66000 公噸運往越南。

與此同時，美國向墨西哥銷售 82700 公噸大豆，向台灣銷售 68800 噸，向阿根廷銷售 68000 噸，向荷蘭銷售 52600 噸。根據美國農業部估計，雖然阿根廷是第三大大豆出口國，但嚴重乾旱已使產量減少 700 萬噸至 4000 萬噸。

「這僅僅表明我們不依賴中國作為大豆出口對象。」從事製造業、農業和工會相關權益的非營利組織 Prosperous America 聯盟主席 Michael Stumo 說。

Stumo 說：「中國要買這麼多大豆，無論如何都無法避開美國市場。」

今年大豆期貨上漲 9.5%，因中國計畫對美國產品和其他商品徵收關稅，以報復川普政府對價值 500 億美元中國進口產品的建議關稅。周四交易期貨上漲近 1%。

中國 4 月停止採購也反映了需求的季節性放緩。

券商 Zaner Ag Hedge 首席市場策略師 Ted Sefried 說：「現在這個季節中國幾乎全部向巴西採購。」

「我們預計中國將取消原產地轉運限制，除非今年巴西的農產出現大問題，目前看來沒有。」他說。

事實上，由於美國大豆蛋白質含量達歷史低點，Allendale 的 Nelson 表示，預計美國大豆出口中國的整體數量將在 8 月 31 日結束的銷售年度下降。

他說，真正令人擔憂的是，中國是否會在 9 月 1 日開始的新銷售年度中減少對美國大豆的需求。

到目前為止，美國農業部數據顯示，中國新銷售年度的訂單增加，數量達 102 萬噸。