缺乏大型新盤開售 香港5月整體宗數料僅7000宗

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至5月9日，2018年5月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,173宗及162.8億元。預測5月份宗數約7,000宗及650億元，較2018年4月份8,741宗及778.4億元，下跌19.9%及16.5%。3月份大型新盤熱賣後，4月期間市況明顯較為淡靜，主要是發展商暫停推出新盤。踏入5月後，多個新盤正部署發售，相信6月份的登記數字有望再次迫近8,000宗水平。

二手私人住宅方面，5月份暫錄得1,286宗，總值101.1億元。預測整月登記為4,400宗及355億元，跟4月份的4,202宗及341.5億元相若，按月上升4.7%及4.0%。4月份缺乏新盤開售，以致購買力回流二手市場，帶動金額創2012年3月398.9億元後逾六年新高，宗數則創2015年1月份4,537宗後逾三年按月新高。

大型屋苑方面，2018年5月份嘉湖山莊暫錄22宗登記。太古城15宗、美孚新村12宗及沙田第一城5宗。

一手私人住宅方面，5月份暫錄176宗及27.7億元。預測整月登記為700宗及100億元，較4月份的2,101宗及261.7億元，顯著下跌66.7%及61.8%。4月期間缺乏大型新盤開售，只有新盤貨尾推出，影響一手交投顯著回落，以致宗數重返700宗及100億元水平，為2017年1月份660宗及93.8億元後16個月新低。

2018年5月份暫時最高登記宗數的新盤是香港仔南津‧迎岸，暫錄25宗及1.3億元。第二為沙田薈蕎，暫錄14宗及1.0億元。第三為何文田皓畋，暫錄11宗及2.0億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)