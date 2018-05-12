梅克爾點名批評川普退出伊核協議：傷害國際秩序互信

在歐洲支持伊核協議立場後，德國總理梅克爾點名批評美國單方面撕毀伊核協議的做法。

梅克爾 5 月 11 日在德國明斯特出席一場宗教會議時表示，儘管伊朗核協議有瑕疵，未能解決伊朗彈道導彈項目和伊朗干預敘利亞事務這類問題，「我仍然認為，單方面取消一項經過協商、得到聯合國安理會一致確認的協議，是不正確的。」

梅克爾說，川普決定美國退出伊朗核協議，傷害外界對「國際秩序的信任」，她還提到，去年川普退出巴黎氣候協議，以及美國方面企圖規避全球貿易規則的舉動，這些行為讓多邊全球秩序陷入「真正的危機」。

梅克爾表示：「如果我們總說有些東西不適合自己，我們又沒有一個新的國際秩序，人人都只按自己的想法行事，那對世界來說是壞消息。」

據路透社報導，梅克爾 11 日還表示，沒有理由因為川普退出伊核協議的決定質疑歐美關係；需要與伊朗商談，在沒有美國參與的情況下，保留伊核協議的可能性。

在此之前，德國政府 9 日公布了德英法三國就美退出伊核協議發表的聯合聲明。三國領導人在聲明中敦促美國政府不要破壞伊核協議的框架，避免採取任何可能阻礙伊核協議貫徹執行的舉措，盡全力維護伊核協議在國際防擴散進程中所取得的成果，確保伊核協議的實質內容得到落實。

據新華社報導，梅克爾 9 日表示，美國退出伊核協議是一個嚴重錯誤，鑒於美國退出，歐洲未來須承擔更多的國際外交和安全責任，德英法三國將繼續遵守伊核協議，並確保伊朗履行伊核協議內容。

梅克爾也稱，歐洲不能再指望美國的軍事保護，必須「掌握自己的命運」，她說，美國無條件保護歐洲不是現狀，「歐洲需要將自己的命運掌握在自己手中。這是未來的任務。」

華爾街見聞此前文章提到，事實上，在川普決定退出伊核協議前，梅克爾親自前往美國，希望能夠勸說川普留在協議中。

梅克爾當時表示，雖然這筆協議「並不完美」，但她表示這是「更大的中東局勢的一部分」。她並補充說，簽署方將繼續參與「非常密切的會談」，以試圖維持該交易。

『新聞來源／華爾街見聞』