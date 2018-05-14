利變年金險Q1銷售動能強 富邦、台壽龍頭爭霸戰白熱化

網路投保險種逐步開放，根據金管會統計，壽險業第一季網路投保保費收入達 3.3 億元，其中，最受歡迎的險種為利變年金險，單季就賣了逾 2.2 億元，比起去年累計 1-11 月才達到 2.2 億元，可見今年利變年金險更夯，而網投利變年金險銷售金額方面，富邦人壽首更與台灣人壽陷入龍頭爭霸拉鋸戰。

在台灣，年金險大致分為三種，分別是：傳統即期年金險、變額年金險、利變年金險。

傳統即期年金險，為一次繳費之後即可分期提領年金，不過也因即繳即領、利率固定，保金價值無法有效累積，可能無法抵禦通膨，所以即期年金適合屆齡退休、有一筆資產，需要有紀律將其轉換為分期現金流的族群。

變額年金則適合還有 20 年以上才退休、風險忍受力大的青年族群，因為它連結投資標的，可以用較長的時間來賺取較大的保單價值，但風險相對也高，帳戶價值會隨投資標的起伏，有蝕本可能。

至於利變年金險則是目前年金險市場主流，在年金累積期間，依照宣告利率來計算年金保單價值準備金，宣告利率為浮動的，一旦進入領取年金期（年金化），通常就依當時預定利率來計算每期給付的金額。

利變年金險適合中壯年族群，離退休還有一段時間，可利用比定存利率高的宣告利率，累積保單價值準備金。

為提供一般民眾更彈性進行保險理財規畫、更便利的繳費管道，富邦人壽去年 11 月推出網路投保新商品「富邦人壽豪開鑫網路投保利率變動型年金保險（甲型）」，1 萬元到 100 萬元保費都可以刷卡，可刷的卡包括台北富邦銀行在內 33 家信用卡，推出後一度刷出單日保費破千萬元成績。

富邦人壽表示，豪開鑫年金險有別於以往消費者在購買完成後，需要另外透過轉帳方式繳費，富邦人壽推出一站式線上刷卡繳款方式，便利的繳費方式，開賣一周便出現多位「百萬刷手」，豪開鑫年金險熱賣，更一度創下蟬聯 25 周的網路投保利變型年金險的「熱銷王」。

而網路投保去年底急起直追的台灣人壽，網路投保也開放運用中信銀 Line Pay 信用卡，去年 12 月也刷出 9400 多萬元保費，全年以 1.2 億元拿下年度第二名，今年首季則以近 8000 萬元，緊追在富邦人壽的 1.26 億元之後。

不過，台灣人壽在 4 月份推出相揪投保抽好禮活動上線，獲得廣大客戶迴響，網投利變年金險保費收入一舉拿下當月第一名，使得與富邦人壽的爭霸戰出現白熱化。

探究網投利變型年金險的客戶群，台灣人壽表示，以該公司為例，利變型年金險的客戶比例男女約莫各半，平均年齡約 43 歲，中壯年族群居多。且以大數據分析觀察到，高額貢獻群的「百萬刷手級」，投保比例男性高於女性，其中，以來自新北市的人數最多、新竹縣居次。