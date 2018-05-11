佳穎精密Q1營收、獲利雙創新高 EPS 3.43元 已超越去年全年

車用端子廠佳穎精密 (3310-TW) 今 (11) 日公布首季財報，受惠「星空樹」及「晴空樹」兩建案交屋貢獻營收，首季營收及獲利同創新高，稅後純益 2.1 億元，每股純益 3.34 元，超越去年一整年獲利。

佳穎精密首季財報營收 14.85 億元，年增 4.41 倍，毛利率 20.93%，季減 0.06 個百分點，年減 3.47 個百分點，稅後純益 2.1 億元，季增 1.44 倍，也較去年同期轉盈，每股純益為 3.34 元。

佳穎精密首季營收表現亮眼，是受惠「星空樹」及「晴空樹」兩建案交屋貢獻營收，同時，在及車用暨零組件部門，車用雷射點焊端子與安全帶扣環感應元件兩大訂單，終端客戶為韓國現代及德國 BMW 車廠，新客戶、新產品加持下，雖受限農曆春節假期影響，仍帶動車用暨零組件部門第 1 季營收達 2.81 億元，年增率 5.87%。

佳穎第 2 季展望，產品終端客戶以福斯、韓國現代及德國 BMW 等車廠為主，受惠汽車產業智能電子化發展，公司不斷擴增核心技術，爭取新產品訂單，目前在手仍有數套雷射點焊複合模及四方針產品開發，加上 LED 導線架產線齊全，產品應用於照明、顯示以及背光，以期持續深化車用產品布局。

佳穎去年營收 15.91 億元，毛利率 21.34%，年減 0.6 個百分點，稅後純益為 7078 萬元，年減 76.53%，每股純益為 0.91 元。佳穎董事會日前決議擬配發去年股利每股 3 元現金股利。