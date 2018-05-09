股市及滬深港通交易熱絡 港交所Q1淨利年增49% 創季度新高

路透社報導，受惠股市交投大幅增加，滬深港通交易亦持續熱絡，亞洲最大交易所香港交易所 (388 HK) 今年第一季淨利年增 49%，創季度新高之外更優於市場預期。根據港交所午間公告顯示，港交所第一季淨利達 25.62 億港元，去年同期則為 17.16 億港元；每股盈利 2.07 港元，亦於湯森路透 SmartEstimate 綜合 4 名分析師所預估的 1.915 港元。



港交所表示，第一季的收入及其他收益也創季度紀錄新高，年增 36% 達 41.5 億港元。儘管 2 月份時各主要市場都出現顯著回調，加上美國挑起貿易戰的風險升溫，第一季市場動力仍保持強勢。



港交所表示，第一季交投增幅超越全球大部分交易所，滬深港通交易量亦持續增加。



第一季滬 / 深股通的成交金額 (10820 億元人民幣) 及港股通的成交金額 (11020 億港元) 繼續創新高，意味著中國投資者漸傾向於將投資分散至香港，而香港及國際投資人亦對中國 A 股的需求上升。



港交所稱，中國 A 股下月被納入 MSCI 明晟新興市場指數後預料將進一步刺激滬 / 深股通的成交，港交所將與中國相關部門及市場參與者一同確保有關納入可有序進行。



港交所 (388 HK) 週三股價盤中上揚 0.86%，報 258.40 港元。

