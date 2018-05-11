歐股盤中─基本資源類股走揚 主要指數漲跌互見

英國央行日前決議，維持基準利率不變，且預期通膨率將加速降溫，並下修 2018 年國內生產毛額 (GDP) 預測；今 (11) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週五下午 5 點 21 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.08%，英國 FTSE 指數上漲 0.02 %，德國 DAX 指數下跌 0.30 %，法國 CAC 40 指數下跌 0.39 %。

根據 CNBC 報導，週五早盤，基本資源類股走揚，上漲 1.18%；其中，鋼鐵生產商 Arcelor Mittal 首季獲利優於預期，股價上漲 3.4%。

個股方面，化學品公司 Sika 股價大漲 10%，《每日郵報》集團股價上漲 8%。

國際油價方面，在連續上漲數日後，週五油價小幅下滑，布蘭特原油期貨在每桶 77.26 美元附近徘徊，西德州中級原油期貨，則在每桶 71.26 美元上下波動。

英國央行貨幣政策委員會以 7 票對 2 票，決議將基準利率維持在 0.5% 不變，符合外界預期。

數週前，市場原預期央行將升息；不過，2018 年首季，英國 GDP 僅成長 0.1%，成長幅度為 2012 年以來最小，經濟出現疲軟跡象。

英國央行預測，通膨率可能會加速放緩，於 1 年內，從 2.28% 降至 2.13%；在 2 年內，自 2.16% 降至 2.03%。

英國央行將 2018 年 GDP，由先前預測的 1.8%，下修至 1.4%；此外，2019、2020 年的 GDP，也從 2 月份預測的 1.8%，下修至 1.7%。