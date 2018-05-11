【異動股】煤炭板塊午後逆市拉升 山西焦化(600740-CN)大漲近6%

午後，煤炭板塊逆市拉升。截至發稿，山西焦化(600740-CN)大漲5.88%報12.07元，陝西黑貓(601015-CN)漲4.07%報7.92元，兗州煤業(600188-CN)漲2.69%報15.27元，潞安環能(601699-CN)漲2.39%報10.69元，陽泉煤業(600348-CN)、陝西煤業(601225-CN)、西山煤電(000983-CN)等個股跟隨上漲近2%。

日前，國務院辦公廳公布了2017年落實有關重大政策措施真抓實幹成效明顯的地方名單及激勵措施。在政策的支持和激勵下，今年化解過剩産能、淘汰落後産能將會取得更大進展，且有望提前實現“十三五”設定的目標。今年，煤炭鋼鐵這兩個行業將繼續利用資本市場展開兼併重組的相關工作。

目前，煤炭去産能已經取得了明顯成效，共退出煤炭産能8億噸。

此外，由於對宏觀經濟投資産業鏈的預期以及煤炭需求預期都過於悲觀，導緻煤炭板塊自2月份以來持續調整。分析人士表示，從空間上看，煤炭板塊指數自年内高點調整以來，累計跌幅達26.37%，技術上有超跌反彈需求。

中信證券認為，目前價格調整是短期高庫存周期疊加淡季所造成的，實際需求併不差，全年煤炭供需平衡及均價維持高位的邏輯不會被破壞。板塊下跌過後，龍頭公司估值已現明顯的吸引力。在一季度業績大概率向好、市場情緒修正、國企改革等因素的催化下，板塊底部已至反彈可期。

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