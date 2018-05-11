中原：港元套息活動開始後樓價續升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數再次齊創新高，是新春假期後第四次出現，更是港元套息活動開始後首周市況，反映樓價不受影響，走勢繼續向上。新春假期後8周計，近4周的升勢比首四周明顯。近4周即美國加息後，四大整體指數齊升兼齊創新高的局面出現三次，以及錄得一次三大整體指數齊升兼齊創新高。相反，新春後首4周只有一次四大整體指數齊升及齊創新高。以CCL_Mass為例，近4周累升3.52%，前4周僅升3.05%。CCL(中小型單)近4周升3.38%、前4周則升3.10%。

中原城市領先指數CCL報183.14點，連續4周創歷史新高，按周升0.54%，連升4周共3.23%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.74點，連續4周創歷史新高，按周升0.68%，連升4周共3.52%。CCL(中小型單位)報182.14點，連創歷史新高，按周升0.59%。CCL(大型單位)報188.07點，連續5周創歷史新高，按周升0.28%，連升5周共2.94%，並連續7周高企180點以上。

新界兩區今周表現突出，指數齊創新高，按周升幅明顯跑贏港九兩區。新界東CCL_Mass報191.86點，按周升1.45%，再次重上190點水平。新界西CCL_Mass報163.71點，按周升1.10%。新界東及西CCL_Mass同樣齊創新高，兼連升2周，分別累升1.51%及1.18%。

九龍CCL_Mass報181.71點，連續3周創歷史新高，按周升0.58%，連升3周共4.35%。港島CCL_Mass報189.52點，為歷史次高，上周創新高後，今周微跌0.01%，繼續迫近190點水平。新春後，港島指數近8周持續一周升，一周跌，走勢反覆向上。

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