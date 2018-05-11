【港股午評】31200點也升穿了 還未到出擊時刻？

港股今早表現突出，半日升幅逾400點，當然又是三大師兄發功的效果。看來筆者又會再次被嘰笑為九流分析員，阻人發達。說實在阻人發達確實為死罪，筆者必需要加以反省及反思。好了，反省完畢。對午後大市走勢又有何看法？今早連31200點也收復，看來已到了入市買貨的時間？此時此刻才出手追貨，又會否太遲？當然投資者可以大力恥笑筆者，但筆者仍相信假突破的時間已接近了，開始部署沽貨以鎖定利潤為佳。

恆生指數中午收市報31227點，升418點；國企指數中午收市報12372點，升138點，成交額為564.26億元。

三大重磅股今早升勢再現，其中友邦(01299-HK)升幅近3%，是否有機會上試75元？看來現階段好友稍佔上風，為求有更多利潤，相信友邦等三大重磅股在短期內仍會上揚，所以見75元不足為奇。等等，文首才強調大市將會有機會出現假突破，又卻指出友邦等三大重磅股升勢會持續，不就是自打咀巴。無疑目前三大重磅股走勢不俗，騰訊控股(00700-HK)股價更收復410元，可是會否成為陷井，先吸引投資者加注，淡友才出擊以獲取更大利益。

看到大市累計逾千點，卻並無加注，投資者無法為自己財富增值，自然會感到牙痕痕。可是市況仍未回復強勢情況下，出手入貨後是否可以沽出獲利才是重點。投資者是否可以達到為自己財富增值這目的，最重要為是否可以成功沽出，若只能買而不賣，又如何將利潤鎖定？同時大市累升逾千點，成交額仍未明顯增加，反映出投資白入市意欲不高。既然在市場深度及廣度欠奉情況下，出手加大注碼絕非是合理策略。當然今早大市表現已足讓讀者恥笑筆者半天，惟信念如一。

油股今早從高位回落，不令人意外，投資者可以繼續食糊。至於汽車股方面，可以看看在午後是否再有升幅，若股價繼續向上，又是可以趁機食糊。

2018年5月11日中午12時56分

文﹕張偉倫

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