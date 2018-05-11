【大行報告】瑞信升復星國際(00656-HK)目標價至24元 評級「跑赢大市」

瑞信發表研報指，復星國際(00656-HK)業務轉型處於正軌，認為可為長期投資者帶來價值。且公司策略上正建立整合生態系統，包括醫療健康、社區生活及財富管理等，現時負債比率49.7%可為公司透過併購擴展業務版圖提供空間。

該行預期，公司2018年盈利可按年增長11%，主要受惠大宗商品價格向上，來自三亞高檔度假村亞特蘭蒂斯(Atlantis)的貢獻以及投資青島啤酒(00168-HK)亦有投資回報，相信有助抵銷利率上行及保險股股價波動的挑戰。

該行將公司2018及2019年盈測分别上調23%及28%，以反映刊發年報後更新了的計算以及近期投資收益公允值上升。瑞信認為現時復星的股價較其淨資産價值折讓37%，而歷史平均為29%，2018年預測市盈率達8倍屬於吸引，將目標價由21.5元升至24元，維持「跑赢大市」評級。

截至發稿，復星國際股價升1.9%，報17.14元，成交425.62萬股，涉資7247.33萬元。

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