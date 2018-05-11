台端擬配息2元 殖利率達13.8% 股價攻上漲停

台端 (3432) 去年全年虧損 2233 萬元，EPS-0.34 元，經董事會決議，擬每股配息 2 元，以今日盤中漲停股價 14.50 元計算，殖利率達 13.8%，在高殖利率吸引下，今日盤中股價一度攻上漲停價位，漲幅逾 9%。台端也同時公布第一季財報，第一季稅後虧損 373 萬元，虧損幅度較上季及去年同期皆縮減，毛利率 50.12%，營益率 - 25.70%，EPS-0.06 元；4 月營收 992 萬元，月減 16.05%，年減 52.63%；累計前 4 月營收 3912 萬元，年減 53.06%。



此外，台端日前公告，擬間接轉讓昆山前端電子 100% 股權，業務以連接器、零件、五金模具之製造及銷售為主，總交易金額預估約 1.36 億人民幣，台端以自結投資帳面價值估算，預計處分利益約美金 875 萬元。