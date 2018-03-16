威潤去年EPS1.34元 將發2元股利 現金、股票各半

威潤 (6465) 去年 EPS1.34 元，雖寫下新低紀錄，但看好今年營運回升，董事會決議配發 2 元股利，其中盈餘配發 1 元現金，資本公積配發 1 元股票股利。威潤去年產品銷量雖較前年增加，但因受部分市場對價格敏感度提高，致削價競爭情況嚴重的影響，去年稅後 0.36 億元，年減 35.7%，EPS1.34 元，毛利率維持 52%，純益率 14.9%。



其中，第四季轉盈為虧，單季虧損 0.13 億元，每股虧損 0.49 元。威潤指出，去年各地區營收比重以北美表現最為強勁，佔比約 25%。日本市場則表現不俗，單一市場即佔約 13%。其餘市場佔比分別為歐洲的 21%、亞洲的 20%、拉丁美洲 10%、中東 6%、及非洲 5%。



展望今年，威潤指出，在美國政府強制要求所有商用車輛必須加裝電子紀錄裝置 (ELD) 及日本大型客製化專案的帶動下，美、日成長動能顯著升溫，可望推動今年營收、獲利增長。



威潤今年也將推出 4G Cat M1 等多項符合市場趨勢的新品，持續精進車載通訊技術，也將積極擴大海外佈局，藉由海外據點的設立強化在地服務，搶攻更多業務，創造高成長。



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