寶一受惠新引擎LEAP出貨 今年獲利可望倍增 股價轉長多架構

寶一 (8222) 深耕航太領域將近 40 年，主要產品為引擎中的發動機高溫段零組件，目前營收全數來自於航太，是國內純度最高的航太股之一。主要客戶是法國國際引擎龍頭廠商 Safran(賽鋒集團)及美國引擎大廠 P&W(Pratt&Whitney)。波音於 2017 年 5 月交付首架 737 MAX，該款為 737 家族第 4 代，波音已經確認，截止 2017 年 8 月已有 3800 多架 737 MAX 訂單。737 MAX 引擎，採用 LEAP，LEAP 比 CFM56 毛利更高，且比空巴的 A320 省油 16%，未來可望逐漸取代現有 737 成為波音客機主力。737 MAX 的引擎訂單主要下給法國的 Safran，Safran 再將引擎中的關鍵零組件下給台灣的寶一，目前 Safran 是寶一的主要客戶，寶一去年處於新舊產品交替期，加上匯損金額超過 2000 萬元，使得寶一去年獲利掉到近幾年新低，EPS0.4 元，今年現金股利 0.3 元。



不過今年情勢逆轉，新台幣貶值，加上在客戶 LEAP 量產過程轉順且交貨量成長帶動下，寶一 LEAP 相關零件出貨也可較去年大幅成長，業績將明顯回升。而以寶一目前在手 LEAP 零件訂單整體毛利率明顯優於過去的 CFM56 零件，有助於今年業績重返上升軌道，法人估寶一今年獲利有機會較去年倍增，EPS 上看 0.9 元。



波音股價又來到接近歷史新高 371.6 美元附近，Safran(賽鋒集團) 股價更創歷史新高 98.9 歐元，08 年至今分別大漲 12 倍、14 倍，寶一是直接供應鏈且是法國 Safran Tier 1 供應商，在今年業績可望較去年明顯回升下，低價且低基期的寶一股價有機會跟著波音、Safran 股價連動。



技術面來看，寶一低檔擴量轉強突破所有均線反壓，除年線逐漸走平之外，其餘各天期均線皆已翻轉向上，同時也突破連結 41.95 元、31.25 元、23.5 元的下降趨勢線反壓，空頭架構正式扭轉為長多格局，近期在政策偏多及台、美國防產業論壇今登場題材加持下，股價一旦擴量轉強，將有機會出現波段漲勢。