【異動股】汽車板塊急速拉升 一汽夏利(000927-CN)漲停

臨近午盤，汽車板塊盤中飙升，截至發稿，一汽夏利(000927-CN)漲停漲10.08%報3.93元，越博動力(300742-CN)漲停報44.74元，亞普股份(603013-CN)漲停報20.33元，伯特利(603596-CN)漲停報46.59元，海倫哲(300201-CN)漲7.87%報6.17元，一汽轎車(000800-CN)漲4.48%報9.57元，亞星客車(600213-CN)盤中一度漲超5%現漲3.91%報9.83元，東風汽車(600006-CN)、中國重汽(000951-CN)等股均紛紛拉升。
據大眾侃車獲悉，東風汽車黨委常委、副總經理劉衛東調任中國兵器裝備集團任副總經理職位，東風汽車集團股份有限公司副總裁、東風有限執行副總裁雷平調任中國一汽任副總經理一職;一汽集團總經理助理兼産品規劃及項目部部長尤峥調任東風汽車集團副總經理職位。此次人事變動已是一汽、東風、兵裝三大央企高層管理團隊第三次大換防。
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