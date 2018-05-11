【異動股】格力集團要約收購長園集團 沃爾核材(002130-CN)觸及漲停

今日早盤，沃爾核材(002130-CN)開盤大漲6.85%，盤中一度觸及漲停;截止發稿，該股現漲8.15%報5.84元，成交金額達1.22億，換手率2.15%。

消息面上，與沃爾核材(002130-CN)曠日持久的4年控股權之爭之戰落幕不久，長園集團(600525-CN)又迎來了強勢資本的要約收購。5月10日晚間，長園集團公告稱，珠海格力集團因看好公司的未來發展前景，決定要約收購公司部分股份。

此外，沃爾核材公告，深圳市沃爾達利科技企業(有限合夥)於2018年5月9日通過深圳證券交易所系統以大宗交易方式增持公司股票24,943,300股，佔總股本比例1.98%，增持均價5.26元/股。公司控股股東、實際控製人周和平為沃爾達利的實際控製人。本次增持後，沃爾達利持有公司股票24,943,300股，佔公司總股本的1.98%;沃爾達利及周和平合計持有公司股票371,693,728股，佔公司總股本的29.45%。

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