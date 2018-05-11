受歐美客戶新舊產品交替影響 美喆-KY第一季獲利大幅滑落

塑膠地板製造業者美喆 - KY(8466) 第一季合併營收達新台幣 7.37 億元、稅後淨利為 0.34 億元、EPS0.51 元，較去年同期大幅滑落逾六成。美喆 - KY 指出，受歐、美地區主要客戶適逢新舊產品交替，影響外銷代工訂單出貨遞延，再加上人民幣及台幣兌美元匯率升值、PVC 相關原料價格波動成本增加不利因素，使得較去年同期比較有落差。



美喆 - KY 第一季歐洲、北美、台灣、中國等地區銷售比重分別為 55.62%、17.03%、6.69% 與 8.81%。第一季毛利率、營業利益率分別為 20.90%、8.98%。



美喆 - KY 同時公布 4 月合併營收，達新台幣 2.05 億元，也較去年同期減少 37.66%，主要受歐、美地區主要客戶訂單遞延、以及 4 月適逢清明連假期間較長影響。累計前四月營收 9.4 億元，較去年同期衰退 19.95%。



展望 2018 年第二季，美喆 - KY 持審慎樂觀看法。歐、美地區主要代工客戶整體訂單能見度開始逐步提高，尤其美國地區從去年第四季開始進行業務布局調整，經過半年時間已在第二季看見初步效益，接單有望繳出較去年成長的表現。



中國美喆與普隆兩大自有品牌的接單銷售優於預期，去年簽約地毯商異業結盟代理商，也在第一季開始創造獲利貢獻，隨著下半年中國地區出貨比重逐步放大，將有機會創造美喆 - KY 營運成長機會。