瓦城首季EPS 3.95元 創歷年同期新高 Q2加速擴張海內外據點

瓦城 (2729) 今年首季業績續開紅盤，衝破 10.70 億元，淨利逾 9179 萬元，較去年同期穩健增漲 4.77%，EPS 3.95 元，創歷年同期新高。瓦城表示，在集團一貫的「優異成本控管能力」和「採購優勢」下，再次締造營收、EPS 連年雙漲的成績。瓦城指出，春節、清明連假旺盛的檔期聚餐需求，加上行銷活動成功搶攻聚餐商機，為集團首季營收挹注強勁力道。尤其年菜外帶熱銷超標，業績達雙位數成長，以及今年春節、情人節等幾檔連假消費檔期，旗下餐廳訂席與現場排隊熱況皆更勝以往，短短 6 天春節假期，吸引兩岸來客近 25 萬人次，成功推助來客、營收成長。



展望今年第二季，瓦城認為，繼清明連假帶動餐飲需求下，推升 4 月營收創今年次高，緊接母親節檔期，旗下品牌餐廳亦火熱搶訂近乎額滿。



而依集團年度策略布局，自第二季起，瓦城加速擴展海內外營運版圖，全年目標上看 22 家店，接下來平均每月即有 2~3 家新開店，旗下主力品牌【瓦城泰國料理】、【大心新泰式麵食】五月起，將持續推進台北車站微風商場，以及新北市三重區、新店區等人口密集的社區型核心商圈。



瓦城也提到，海外市場在近年來已累積穩固基礎，且繼【大心新泰式麵食】成功登陸，與【瓦城泰國料理】、【十食湘 Bistro】，同獲當地市場顧客肯定及媒體讚譽，今下半年預計將【非常泰】帶入對岸，齊力拓展集團海外營運版圖，成為挹注營收、獲利的新動能。

