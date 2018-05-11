碧桂園進軍農業高科技 大動作招聘具10年以上經驗養豬負責人

內房銷售「一哥」碧桂園 (2007-HK) 進軍現代農業和高科技。該集團副總裁朱劍敏昨 (10 日表示，未來願景是將碧桂園社區打造成一個由地產、現代化農業、智能機械人及自營超市組成的閉環城市項目。

《星島日報》報導，碧桂園早在今年初便開始布局現代化農業發展，現時在北京周邊、河南駐馬店及內蒙遼通都有項目正在推進。5 月 8 日晚，該集團在社交平台上發布招聘啟事，尋找具有 10 年以上工作經驗的養豬負責人，再次高調宣告進軍農業領域。

對此，朱劍敏表示，該集團在地產板塊已取得穩步增長，從集團產業發展來看，現時是打通、構建生態鏈的好時機。碧桂園希望，未來其旗下的自營超市「鳳凰優選」可直接向業主提供由自家生產的農特產品，而社區的保安人員則都以應用型機械人代替，即形成一個「自我造血、輸血」 的閉環迴路。

高科技方面，碧桂園首個科技小鎮項目—位於廣東惠州的潼湖科技小鎮將於今年 7 月引入第一批企業用戶，並計畫 10 月舉辦物聯網主題大會。

資料顯示，該小鎮投資人民幣 300 億元，佔地約 8 平方公里，採用以產業先行的「產城融合」模式運行，計劃於 10 年內打造一個擁有 15 萬就業機會及容納 12 萬人口的小城市。

碧桂園副總裁劉寧昨日首次公布了該集團產城品牌的產品矩陣，由科技新城、區域性科技產業基地中心、科技產業園國際製造港以及最新的科技產業綜合體四大類搆成，未來除高新科技產業，集團還將整合鄉村、田園綜合體、文旅康養等實現產業業態的全覆蓋。

事實上，碧桂園對機器人、智慧製造產業關注已久。據叶檀財經指出，2017 年 10 月，碧桂園集團江蘇區域與蘇州穿山甲機器人股份有限公司簽署了《戰略合作協定》。11 月又與美的集團 (000333-CN) 簽署戰略合作協定，將與美的聯手打造智慧無人工廠。

而進軍農業則是響應政府的扶貧政策。2017 年，碧桂園新增 7 個定點幫扶專案，從廣東到廣西，從四川到海南，超過 6 萬人受到直接幫助實現脫貧致富。

截至今 (11) 日 10:46，碧桂園股價報港幣 16.40 元，上漲 0.74%。