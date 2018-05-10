〈力晶重啟上市〉首季獲利可觀 啟動銅鑼建廠擬投資3000億

力晶創辦人黃崇仁今 (10) 日透露，今年第 1 季獲利非常可觀，由於特有一筆特別的業外挹注，首季獲利已接近去年整年獲利 80.8 億元，今年本業獲利將超過去年；因應接單需求，已啟動苗栗銅鑼園區新廠興建，將投資近 3000 億元新建 12 吋晶圓廠，預計 2020 年建廠，將分 4 期建設，合計月產能將達 10 萬片。

黃崇仁指出，已經向科學園區申請銅鑼園區 11.04 公頃土地建廠，雖然有些企業對台灣投資有不同意見，但力晶以實際行動持續愛台灣，就跟台積電 (2330-TW) 在台灣投資一樣，預計投入金額近 3000 億元，且不排除會更多。

他表示，目前初步規劃，投資金額 2780 億元，預計 2020 年動工，規劃月產能可達 10 萬片，第 1 期預計將投資 580 億元，建置月產能達 1.5 萬片，第 2 期則再是月產能 3.5 萬片、第 3 期月產能 5 萬片。

黃崇仁指出，建廠資金除了自有資金之外，還有銀行貸款及向資本市場籌資，因此，2020 年的上市計畫與新廠建置將會推動；他強調，力晶已成功轉型成晶圓代工廠，代工生產記憶體、邏輯與金氧半場效電晶體 (MOSFET) 等，目前是全球乙太幣記憶體最大供應商。

