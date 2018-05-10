燿華首季在匯兌吃大虧 單季EPS 0.08元 低於法人預期

PCB 廠燿華電子 (2367-TW) 第 1 季營運受匯率影響，該公司今 (10) 日公布第 1 季財報稅後純益為 4911 萬元，季減 92.94%，與去年同期的虧損 2.36 億元相比，則轉虧為盈，單季純益為 0.08 元，但仍低於法人預期。

燿華電子在第 1 季所遭遇的匯兌損失大，除認列高達 9000 萬元的匯兌損失及提列約 2000 萬元的的遞延所得稅負債之外，並因匯率影響毛利率下挫到 13.36%，創 3 季以來新低；燿華電子第 1 季財報內容，營收為 44.41 億元，毛利率 13.36%，較上季下滑 9.94 個百分點，年增 6.8 個百分點，稅後純益為 4911 萬元，季減 92.94%，但較去年同期的虧損 2.36 億元轉虧為盈，單季純益為 0.08 元。

燿華的第 1 季財報毛利率 13.36%，如排除匯率的因素，燿華主管也認為已在去年第 3 季的旺季水準。至於稅後純益如排除匯兌損失及一次性提列的 2000 萬元的的遞延所得稅負債，也已達去年第 3 季的水準。

燿華在第 1 季的營收 44.41 億元，主要出貨結構有 30% 為手機應用，有 30% 為汽車軟硬結合板及雷達板的汽車車應用，其餘為物聯網產品等應用；至於第 2 季等營運，全球手機仍在消化庫存階段，表現趨緩，但汽車應用端需求則維持與第 1 季相同等穩定需求。

燿華 4 月營收已達去年第 3 季旺季水準，該公司 4 月營收達 14.84 億元，月減 0.54%，年增 16.35%，累計 1-4 月營收 59.24 億元，年增率 18.89%。燿華 4 月營收持穩，法人估計，燿華電子第 2 季將延續汽車雷達板、軟硬結合板等高階產品出貨，營收可望優於首季 44.41 億元的水準。

燿華去年下半年營運逆轉勝，去年第 4 季純益 6.96 億元創新高，推升全年稅後純益達 6.74 億元，每股純益 1.24 元，全年轉虧為盈。燿華董事會日前決議，去年盈餘每股擬配發 0.5 元股利，包含 0.3 元現金股利與 0.2 元股票股利，將提交 6 月 12 日召開的股東會討論。同時，今年燿華股東會將進行董事全面改選。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在改善軟硬結合板設備，下半年已逐步發揮效益，今年估可再增加 15-20% 產能，新增產能並可望在第 3 季開出。