勝麗受惠車用需求帶動 4月營收1.96億元 年增9%

封測廠勝麗 (6238-TW) 今(10)日公告 4 月份自結合併營收，達 1.96 億元，儘管美元兌台幣較去年同期走貶近 1 元，匯率跌幅 3.2%，不過 4 月整體營收仍較去年同期增加 9%。勝麗指出，是受惠車用 CIS(Cmos Image Sensor，影像感測器)封測訂單維持高檔，勝麗 4 月總出貨量較去年同期增加 19%。

勝麗今年前 4 月累計營收達 7.69 億，較去年同期 6.81 億成長 13%，出貨量也較去年同期增加，主要集中在高毛利車用與安控產品。

勝麗第 1 季營業利益達 1.47 億元，較去年同期大幅成長 35%，稅後純益 1 億元，每股純益 2.01 元；由於匯兌影響損失約 0.43 億元，侵蝕每股純益 0.85 元。

勝麗表示，匯損是來自美元應收帳款未實現匯損估列，隨著美元走勢逐漸回穩，未實現損失影響數僅為暫時性，若不考慮匯損，第 1 季稅後純益可達 1.43 億元，較去年同期年增 41%。

市場普遍看好，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自駕車是未來車用電子市場主流，隨著一線車廠相繼投入鉅資，每台車安裝的 CIS(Cmos Image Sensor)將在 2020 年跳增 1 倍至 10 套以上，市場對車用 CIS 元件需求量大增。現階段安森美（ON Semi）等國際 IDM 廠持續擴大車用 CIS 元件出貨，並將後段封測業務委外代工，勝麗今年持續受惠安森美擴大釋單，2015 年獲得索尼 (SONY) 大廠青睞，今年來自索尼封測代工訂單也將穩定放量，成為勝麗第二大客戶。

由於車用 CIS 元件市場需求強勁，展望勝麗今年營運，整ˇ體表現將優於去年，勝麗今年除積極計劃擴增生產線，日前甫完成研發團隊組合的擴充布局與精進，以期滿足大廠客戶需求。

勝麗日前董事會也決議，擬買回庫藏股 120 萬股，預定買回期間自 5 月 7 日至 7 月 6 日，每股買回區間價為 160-260 元，以維護公司股東權益。