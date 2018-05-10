李嘉誠：希望李澤鉅盡力為股東爭取好成績

李嘉誠最後一次以長和主席身份出席股東大會，被股東問到退休感言，以及對兒子李澤鉅的說話。

李嘉誠說，希望李澤鉅可以盡力為股東爭取好成績，正正當當，對得住社會。他說，一個出色的企業家最重要是忠誠盡力，為股東爭取正當收入，將股東利益放在首位，為股東設想。

他提到，擔任主席以來無收取花紅及薪金，只是每年收取5000元酬金，他樂意為股東服務。

被問到未來會否繼續爭持長和同長實股份，他說過去20年同未來都會爭持股份，但公司有很多大型計劃進行，可能構成內幕交易，所以要選擇時間，他強調，個人未來對公司股份只會有買無賣，如果要沽出亦會根據全體股東利益決定。

李嘉誠又說，集團派息是漸進，長和現時業務良好，如無意外是想多派息，至於不考慮以股代息，他說這樣做對他本人有利，但在股東角度，對股價未必是好事。

副主席李澤鉅就被問到，未來10年長和業務增長可否達到過去30多年父親在位時的增長水平。李澤鉅說未作盈利預測，但對公司前景有信心。

(港台)

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