工信部調研綠色製造 考察小米、碧水源等企業

5月10日從工信部獲悉，5月7日，工業和信息化部辛國斌副部長一行赴北京市調研綠色製造，實地考察了小米通訊技術有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、北京福田康明斯發動機有限公司等3家企業，聽取了企業綠色發展的主要做法、綠色製造重點項目進展、存在的問題和意見建議。

辛國斌指出，加快推進工業綠色發展，是推動製造強國建設、加快實現高質量發展的關鍵，也是落實供給側結構性改革、加快生態文明建設的重要舉措。要把握綠色發展大趨勢，以綠色科技創新為支撐，實施綠色製造工程，加快構建綠色製造體系，打造綠色增長新動能。

辛國斌在調研時強調，要堅持市場驅動、政府引導的原則，發揮各方面作用，形成合力，共同推動産業綠色發展水平提升，為經濟高質量發展和生態文明建設水平的提升做出貢獻。特别是典型企業在工業綠色發展中要起到帶頭示範作用，積極總結梳理實踐經驗，加大宣傳引導。同時，政府部門要轉變職能、深化改革，及時協調解決企業反映的困難和問題，不斷優化企業綠色發展的政策環境，激發企業綠色發展的内在動力。

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