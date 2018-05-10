【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週三上升，因油價大漲提振能源股。道瓊斯指數上升 0.7% 至 24,543 點；標準普爾指數上升 1.0% 至 2,698 點；納斯達克指數上升 1.0% 至 7,340 點。

油價週三上升，因此前特朗普宣布退出伊朗核協定，加上 API 及 EIA 公布美國上週原油庫存降幅超預期。紐約 6 月期油上升 3.0% 至每桶 71.14 美元。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,313.0 美元。

香港股市週三上升，內地股市下跌。特朗普宣布美國退出伊朗核協定後油價走高，帶動油氣開採股錄得大幅上漲，其中聯合能源（467.HK）跳漲 18.2%；汽車零部件股上揚，力世紀（860.HK）股價上升 9.4% 領漲；汽車製造股走低。個股方面，港交所（388.HK）首季股東應佔溢利按年上升 49.3%，股價走高 0.3%；康哲藥業（867.HK）公布其子公司藥品無法獲得註冊許可，股價下跌 5.8%。恒生指數上升 0.4% 至 30,536 點，國企指數上升 0.3% 至 12,185 點，香港股市成交金額減少 18.3% 至 843 億港元。上證綜合指數下跌 0.1% 至 3,159 點，滬深兩市成交金額減少 14.3% 至人民幣 3,811 億元。

◆行業及公司新聞

◇IDG 能源（650.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）將扭虧為盈錄得純利約 1,400 萬港元（上半財年虧損 2,464 萬港元），主要受惠於原油價格回升、錄得投資收益、及 2017 財年錄得一次性名義上市費用及交易成本但 2018 財年不再適用。現價相當於約 479 倍 2018 年市盈率。

◇IGG（799.HK）昨天回購 350 萬股，相當於現有股本 0.262%，累計回購但尚未註銷股份為 0.721%。

◇中芯國際（981.HK）公布 2018 年第一季收入同比增長 4.8% 至 8.3 億美元，但由於毛利率按年減少 1.3 個百分點、及經營開支同比上升 24.0%，股東應佔溢利按年大跌 57.9% 至 2,938 萬美元。公司預計 2018 年第二季收入環比上升 7%-9% （ 同比增長 18.4%-20.6%），毛利率介乎 23%-25%（按年減少 0.8-2.8 個百分點），非公認準則的經營開支同比增加 21.5%-24.7%（一季度增速為 17.8%）。

◇華潤置地（1109.HK）公布 2018 年首 4 月總合同銷售金額、總合同銷售建築面積及平均銷售均價分別為人民幣 503 億元、292 萬平方米及每平方米人民幣 17,244 元，分別同比增長 22.8%、1.6% 及 20.9%，其中 4 月份則分別按年 33.9%、20.4% 及 11.2%，增速優於第一季。

◇中航科工（2357.HK）獲中國證監會批准參與 H 股全流通試點項目，可將不超過 36.1 億內資股（相當於現有股本 60.5%）轉換為 H 股並上市。

◇舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年首 4 月手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組產品出貨量分別同比增長 40.8%、16.0% 及 2.9%；其中 4 月增速分別為 60.9%、31.0% 及 35.4%。 4 月份手機鏡頭、手機攝像模組及車載鏡頭出貨增速較首季大幅提高。

◇遠洋集團（3377.HK）公布 2018 年首 4 月公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司累計協議銷售額、協議銷售樓面面積及協議銷售均價分別為人民幣 235 億元、120 萬平方米及每平方米人民幣 19,699 元，分別同比增長 34%、增長 45% 及下跌 8%，其中 4 月份則分別按年上升 35.9%、上升 42.7% 及下跌 4.8%，與首季協議銷售情況相若。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

