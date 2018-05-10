禁廢令衝擊 榮成Q1 EPS 0.24元 創一年半新低

榮成 (1909-TW) 公布第一季財報，由於中國控制國外廢紙進口數量禁廢令趨嚴，成本飆升壓縮獲利，稅後純益 2.67 億元，季減 70.3%，年減 72.4%，每股純益 0.24 元，稅後純益與每股稅後純益雙創近 1 年半新低。

榮成今年首季合併營收 112.77 億元，季減 23.31%、年增 15.95%，創同期新高、歷史第 3 高，主因中國工業用紙產品銷售數量與銷售價格皆較去年同期成長；但毛利率、營益率雙降至 13.12%、5.28%，低於去年第四季 17.6%、10.01% 及去年同期的 26.28%、16.25%，毛利率、營益率分別創近 6 年、3 年來新低。

榮成指出，由於中國控制國外廢紙進口數量禁廢令趨嚴，成本飆升壓縮獲利，使得獲利表現下滑，受本業獲利影響，榮成首季歸屬母公司業主稅後純益僅 2.67 億元，季減 70.26%，年減 72.35%，每股稅後純益 0.24 元。

榮成強調，2017 年以來，中國環保部釋出多項政策，提高進口廢紙門檻及品質標準，榮成中國子公司受進口固體廢棄物相關政策影響，今年第一季進口廢紙用量較去年同期減少 13.7 萬噸，在供需失衡下，加上今年第一季大陸國內廢紙平均採購價格高出進口廢紙平均採購價格每噸約人民幣 800 多元，衝擊中國子公司獲利。

榮成進一步指出，榮成表示，中國對國外廢紙進口數量控制趨嚴，導致中國國內廢紙需求驟增，進而形成廢紙價格居高不下，並呈現持續上漲趨勢，中國大陸子公司今年第一季國內廢紙平均採購價格較去年同期上漲超過 3 成，但工業用紙產品銷售價格較去年同期增加不到 1 成，兩相影響下衝擊榮成本業獲利及整體獲利顯著下滑。

榮成目前中國子公司當中，僅平湖榮成取得廢紙進口許可證，今年第一季及第二季獲得的進口廢紙審批額度分別為 7.82 萬噸及 6.55 萬噸，另兩家子公司無錫榮成與湖北榮成則仍未取得廢紙進口許可證。