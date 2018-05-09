【豐銀投顧】漲停滿天飛 該追？還是以逸待勞？

◆盤勢分析

近期因為美元指數的反彈，造成金融市場的大波動，先是歐元貶值推升了歐股的反彈，配合上美國 10 年期公債殖利率站上 3%，推升了美元指數向上，抵消了美國超級財報週所帶來的樂觀預期，最後就是造成新興市場貨幣的重貶，引爆了股、匯、債市三殺的局面，其中觀察指標可以阿根廷為主，阿根廷為了阻止資金外流，把利息升到 40% 都擋不住資金失血，預估美元若是維持在相對強勢，則新興市場難免出現一場腥風血雨！當然台股就可能在擴散效應中受到拖累！光看外資調節台股就知道早就已經被影響惹！

在美元轉強的過程中，以美元計價的商品相對漲勢被壓抑，包括黃金、原油的價格都在美元持續走強時轉弱或是進入漲多整理，原油在今天川普宣佈退出伊朗核協議，重啟對伊朗請加 @ozo5468n 的貿易制裁後並沒有出現噴出大漲的走勢，只是在高檔緩步盤堅，這跟美元的強勢頗有關係，所以台股的塑化股就可以稍微保守看待，雖然油價有機會再挺進 8 字頭，但同時新台幣出現的貶值卻可能讓塑化股的利差無法持續擴大，因此，長線雖然看好，短線卻也進入整理格局中，另外，黃金就長線角度來看，就等待帶量突破 3 年大底的頸線位，目前美元短線強勢可視為利空測試，只要不破 1300 美元，則黃金有機會進入長線多頭走勢，只是就現在看來還需要等待方向表態！

從結構上來看，金融股指數維持在均線多頭排列，相較大盤表現強，筆者仍維持原先看法不變，金融是今年台股主軸，而且焦點在金控股身上，利基產業則看租賃業，傳產股中筆者塑化之後看好的是水泥雙雄，電子股雖然有缺貨漲價題材的被動元件、矽晶圓等多頭產業，但大部都是跌深反彈的蘋概股、半導體產業，剛好這二大族群占權值重，讓電子股指數進入空頭趨勢中，因此，筆者認為找到多方產業趨勢跟隨其方向就不容易被套牢！分享一句話：新手套在山頂上，老手死在半山腰！一句話道盡搶反彈的風險！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

