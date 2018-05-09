【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

反彈格局持續，開始進入下半週，留意週 KD

【矽晶圓】【被動元件】輪動健康，今比特幣轉強，留意延續性

【盤勢分析】

美股週二震盪小漲，台股延續著反彈格局：從週四台灣 50KD 低檔背離，週五黃金交叉，到加權週一的黃金交叉，今續漲 11.97 點，很多人漲也怕，跌也怕，亂猜行情預設立場，其實操作就是一步一步來，看到甚麼做甚麼就對了，相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 持續黃金交叉 (由上週率先轉強的台灣 50 策動)，週 KD 還是死亡交叉 (本周留意死亡交叉的角度)，所以先以反彈示之！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數只能震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，跌勢從大跌變小跌再變跌不下去，之後就是反彈！反彈也會從小漲到大漲再到漲不動，潮起就會潮落！看似一切都是那麼的順其自然，其實中間有很多的看盤技巧 (有心學習的人可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】)

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】今多項利多，行情就易高檔震盪，短線上法人籌碼就會較為重要：6488 環球晶 (+3)，5483 中美晶 (-1)，6182 合晶 (-1.3)、3532 台勝科 (+1.5)，3707 漢磊 (+0.1)、3016 嘉晶 (+2.75)，此族群長線保護短線，可來會做價差！

◎【被動元件】走勢強勁：2327 國巨 (高 785)、2492 華新科 (分盤交易 + 14)、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電 (+6.7 漲停板)、3026 禾伸堂 (+17)、3624 光頡 (+1.25)、5317 凱美、2375 智寶 (+1.35)、6127 九豪 (+1.65)、8043 蜜望實 (+2.05)、6449 鈺邦 (+1.1)、2428 興勤 (+2.9)、6284 佳邦、6175 立敦 (+1.1)、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅 (+6.3 漲停)、5255 美桀、6422 君耀，留意法人進出

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (-6.5)、4721 美琪瑪 (高 103.5)、4739 康普 (-2)，1536 和大、2231 為升 (+4.5)、3552 同致 (-3)、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗，持續留意 TESLA 股價

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(+16 漲停板)，3661 世芯(+2)、3228 金麗科(-1.9)、3035 智原(-1.1)，3443 創意(+10.5)、5386 青雲(+1.1)、2425 承啟(+0.8)、2465 麗臺(+2.2 漲停板)、2376 技嘉(+2.3)、3515 華擎(+3.2)、2399 映泰(+0.5)、2377 微星(+1.6)，留意比特幣走勢