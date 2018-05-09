〈晶技法說〉晶技去年營收衰退 全球排名遭京瓷KCD超越退守第4名

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 去年營收衰退至 87.81 億元，在全球石英元件廠排名也從第 3 名下滑到第 4 名，同業競爭對手日本京瓷集團 KCD 公司營收大幅增加 20%，擠下晶技成為第 3 名；晶技今年規劃今年將加速投資 8.6 億元擴充，下半年急起直追。

晶技在今 (9) 日由總經理林萬興主持法說會，公司提出石英元件產業去年排行，去年業界排行分別由精工愛普生及 NDK 蟬聯，但營收仍較前年衰退，而晶技 2016 年排行第 3 ，去年遭營收大幅成長 20% 的日本京瓷集團 KCD 公司超越，去年排名淪為第 4 ；在此排行中，希華晶體 (2484-TW) 在 2016 年及 2017 年都維持全球排行第 7 名的位置。

台灣晶技規劃今年資本支出金額為 8.6 億元，約與去年相近，分別在台灣平鎮廠投資 2.5 億元，著重在前製程的微機電產品及石英振盪器、投資在寧波廠 2.3 億元，著重於 SMD 石英晶體 TSX 及汽車用石英晶體，較大資本支出金額在重慶新廠達 3.8 億元，主要用於擴充 SMD 石英晶體產品。

林萬興指出，今年投資金額較大的重慶廠，月產能將由 7000 萬顆，擴充到 1 億顆，產能擴充可收回原來外包 OEM 生產的產品，不僅有助毛利率提升，也有助於產品品質的管控。

在今年手機應用市場能見度不高影響下，公司除將勉力維持主力品石英元件與感測器動能，也聚焦汽車與物聯網相關應用成長，公司去年汽車應用占營收比重 7%，今年將向上挑戰 9%，物聯網相關應用也上看成長到 9% 營收比重。