基金經理：納同股不同權企業上市 有助激發港股活力

港交所新上市規則將於下週一 (4 月 30 日) 實施，接納「同股不同權」企業申請上市，首批新經濟公司也有望於今年 6、7 月掛牌。基金經理表示，港交所擁抱號稱「獨角獸」的新經濟公司，長期將成為香港資本市場最有利的資源之一，短期將激發市場的活躍度。

〈同股不同權上市新規〉

針對「同股不同權」公司，港交所對《上市規則》中的條文進行的修改包括：

1) 刪除持有不同股權的股東不能是公司控股股東的限制，但維持任何時候同股同權股東均需有至少 10% 投票權的標準；

2) 企業管治委員會成員必須為 (而非大部分) 獨立非執行董事；

3) 對於生物科技公司，要求擬上市公司的上市市值不能低於 15 億港元，從事核心產品研發至少 12 個月，核心產品臨床試驗已經進入第二期或者第三期；

4) 港交所就「資深投資者」和「相當數額的投資」等概念的定義提供了進一步指引，在計算公眾持股量時排除基石投資及現有股東所認購的股份方面，也提供了更大彈性；

5) 循新的第二上市渠道申請上市的合資格申請人，可以保密方式提交申請；

〈新規實施目的〉

鵬華基金經理韓焯林接受中證網訪問時表示，新規的根本目的在於完善交易所支援新興及創新產業公司發展的功能，一方面，新興及創新產業公司在早期發展階段非常有賴於資本，往往經過了多輪融資，為保持創始人對公司的控制權，大多安排了雙重股權結構。

另一方面，生物科技公司在上市之前，通常難以實現盈利。在新規實施之前，大量優質新興產業公司無法實現在港交所上市。發佈新規的根本目的在於，與時俱進提升港交所對新興產業的融資服務功能，將優質企業留在香港市場。

〈跟 CDR 競爭？〉

大陸監管層日前也提出了支援新經濟企業上市的包括發行 CDR 和 IPO 的特殊通道，市場觀點認為兩地市場在新規方面存在「競爭」，韓焯林認為，兩地爭相擁抱新經濟，並非僅僅是監管競爭。

一方面，新經濟企業代表未來的發展方向，對國民經濟的影響日益提升，資本市場和服務新經濟企業發展是大勢所趨。另一方面，新經濟企業可以實現兩地上市，企業可以充分享受兩地資本市場的支援，而兩地資本市場也可以分享新經濟企業成長紅利。

〈對港股的影響〉

韓焯林表示，新規的正式實施，長期來看，新興產業公司將成為香港資本市場最有利的資源之一，是香港金融市場長期繁榮必備元素。短期來看，新興產業公司由於其高成長性有望受到投資者的追捧，激發市場活躍度和熱情。

隨著港交所擁抱新經濟力度的不斷加大，預計未來港股將迎來更多新鮮血液，投資者也將面對更多投資機會。

成立於 2017 年 4 月 6 日的鵬華滬深港互聯網股票基金 (004292-HK)，其港股投資比例為 0-95%。Wind 統計資料顯示，截至 2018 年 4 月 24 日，基金總回報 18.03%，年化回報 17.07%，同類排名前 15%，業績表現優異。