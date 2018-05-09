匯能集團宣佈以3.2 百萬美元向釩及儲能行業拓展

滙能集團控股國際有限公司 (「滙能集團」 或 「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」；股票代碼：01539.HK)，一間領先綜合節能及能源管理解決方案供應商，公佈滙能集團環球有限公司，一間本公司的全資附屬公司，與 Invinity Energy Group Limited (「Invinity」) 訂立認購協議，收購 Invinity 之 23.6% 股權，代價為 3,200,000 美元。



Invinity Energy Limited (「Invinity HK」)，一間 Invinity 的全資附屬公司，主要從事投資釩採集及加工資產，包括釩礦的開發、發展、採集及釩提取，並生產及融資各種釩產品及電池級釩電解液，以支持釩電池儲能行業。Invinity HK 於古丈縣宏源釩業有限責任公司擁有 70% 股權 (連同其附屬公司，「古丈」)。古丈主要於中國從事含釩石煤的開發及採集、礦物加工以及釩產品的生產及銷售（包括五氧化二釩 (V2O5)、釩合金及其他冶金產品）。古丈主要資產為於中國湖南省擁有面積約 0.98727 平方公里的石煤礦場。根據國家地質局下屬的隊伍編製的礦產資源儲量評審報告，估計該礦產中含有 30,126,900 噸的含釩石煤，包括一般品位介乎 1.1% 至 1.63% 的 V2O5，其與中國的其他石煤礦場相比有著相對較高的品位。古丈亦擁有於其設施中開採、提取和加工礦物的能力 (產能能夠高達每年 10,000 噸)，以製造不同釩類產品。







根據釩的市場數據，釩價格於二零一七年急升超過 130%，表現優於其他電池金屬（如鋰及鈷），而 98%V2O5 價格於過去三個月持續保持每磅約 13 至 16 美元（即每噸約人民幣 183,000 至 225,000 元）的高價。







中國為釩消耗的主要市場之一，由於新的鋼筋標準及新的釩礦渣的進口禁令，中國對於釩有大量潛在需求。預期該等中國新政策可能造成估計超過每年 12,500 噸的供應不足，約為二零一七年估計全球產量的 16%。另一方面，由於可再生能源供應間斷、電網頻率調節、調峰能力以及調低需量收費的要求導致儲能需求增長，再加上全球政策的支持，亦將持續增加對於生產釩電池的重要材料－釩的需求。根據全球儲能市場數據庫資料顯示，釩電池裝機容量（包括已宣告的合同及正在進行中的合同）於二零一六年及二零一七年大幅增加，較二零一五年增長約超過 400%。Invinity HK 正在開發以較低生產成本純化高級電解液（99.96%V2O5）的新程序，藉以大幅降低釩電池的成本。







Invinity 的主要合作夥伴包括 Brantingham & Carroll International Limited，一間向輕重工業提供工程、製造及供應鏈解決方案的供應商，擁有可再生能源及儲能製造的獨有專業知識 （已供應超過 12 千兆瓦的可再生能源系統設備）； 一間領先的美國太陽能及儲能工程與財務計算公司；以及一間美國領先的全釩液流電池公司，擁有電芯技術領域的多項專利，向多間大型中國國有企業及美國財富世界 500 強企業供應電池。







滙能集團行政總裁及主席黃文輝表示：「由於釩的供給有限且集中，且並無預期未來將有大量的新供給，因此釩為一項擁有蓬勃增長需求的產品。特別是隨著鋼鐵和儲能行業需求的增加，連同我們的戰略合作夥伴的支持，本集團可透過認購事項取得提供釩礦開採業務的專業技術、經驗及知識，並得以發展電解液製造的專有技術，藉以建立由釩礦開採至擁有穩固客戶基礎的製成品生產之一體化垂直供應鏈，同時優化效率及成本，生產具價格競爭力的釩電池，並鞏固本集團在儲能市場的地位。」

