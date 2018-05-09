【大行報告】瑞信降内地智能手機需求預測 H股偏好ASM太平洋及舜宇

瑞信發錶報告指，今年偏好内地上市的手機設備股多於香港，A股首選立訊精密(002475-CN)、大族激光(002008-CN)及藍思科技(300433-CN)；H股則偏好ASM太平洋(00522-HK)及舜宇光學(02382-HK)。該行下調内地手機需求至按年倒退7%(此前為預計按年倒退4%)，以反映首季較預期弱的銷售錶現。

該行相信，Android新型號有機推出有助第二季付運量，蘋果手機付運量則料於次季見底。該行又預計第三季蘋果及Android手機銷售將回穩，第四季則將因更換型號及新型號出現導緻需求反彈。此外，認為今年技術升級包括聲學、觸感回應器功能提升、雙鏡頭及三鏡頭感應、2.5D及3D玻璃及無線技術。

瑞信對香港手機設備股最新評級及目標價如下：ASM太平洋、舜宇光學、瑞聲(02018-HK)、信利國際(00732-HK)及比亞迪電子(00285-HK)評級均為「跑赢大市」，目標價分别為158元、175.4元、143元、3.1元及16元。FIT HON TENG(06088-HK)、丘鈦科技(01478-HK)及通達集團(00698-HK)評級均為「中性」，目標價分别為3.5元、10.9元及1.9元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)