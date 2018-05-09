港交所(00388-HK): 債券通啟動後外資持貨增55%

港交所(00388-HK)2018年一季度業績報告指出，債券通作為內地債券市場開放的一大突破，讓更多不同國際投資者經香港進入中國銀行間債券市場，自開通以來錄得強勢增長。截至 2018 年 3 月 31 日，整體外資持有中國銀行間債券市場在岸債務證券的金額增至人民幣 1.3 萬億元，自債券通開通以來上升 55%。2018 年第一季債券通的交易總成交量達人民幣 1,626 億元，較 2017 年第四季上升 7%。

於 2018 年 3 月 23 日，彭博宣布中國債券將首度被納入彭博巴克萊全球綜合指數 ，由 2019年 4 月起分階段完成。待完全納入後，彭博巴克萊全球綜合指數將包括 386 隻中國證券，在該指數的 53.73 萬億美元市值中佔 5.49% 。此舉預計將帶動全球配置中國債券以及對債券通的需求。

MSCI 明晟將於 2018 年 6 月將 A 股納入其新興市場指數，港交所預期將帶動北向成交量上升並因而刺激人民幣的需求。為緩減參與者進行北向交易的人民幣資金壓力，待取得監管批准後，香港結算將於 2018 年 5 月起接受結算參與者除支付人民幣以外，也可選擇支付美元或港元作為抵押品，以於交易日（T 日）提前取得 A 股。預期機構投資者將會利用上述新安排減少其人民幣資金成本，間接吸引它們參與滬深港通。

取代第三代自動對盤及成交系統（AMS/3.8）的「領航星交易平台 — 證券市場」（OTP-C）已於 2018 年 2 月順利推出。新系統可支援香港交易所提供更多新功能及應付更大的交易量，每日可處理 4 億宗交易，是先前 AMS/3.8 系統的兩倍。推出 OTP-C 預期可滿足未來十年的系統需要。

隨著將迎來更多新經濟公司在本港上市，集團亦更深入探討自身的創新發展。於 2018 年第一季，集團設立了香港交易所創新實驗室，探討及加快創新理念在集團業務的應用。創新實驗室將與大批金融科技夥伴密切合作，測試及應用創新科技，以提高營運效益、發掘新機遇，拓展集團業務。創新實驗室將會是香港交易所建立未來願景的重要一步。

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