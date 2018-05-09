港股早段反覆 銀行股表現平平

外圍股市走勢出現波動並無對港股表現帶來太大影響，今早大市高開49點，其後在高位反覆，恆生指數最新報30457點，升54點；國企指數最新報12147點，升2點。

科技股今早表現，騰訊控股(00700-HK)最新報393.8元，升0.8%，雷蛇(01337-HK)最新報2.43元，跌2.4%，閱文集團(00772-HK)最新報後65.4元，跌1.1%，平安好醫生(01833-HK)最新報53.8元，無升跌。

銀行股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報75.95元，升0.1%，恆生銀行(00011-HK)最新報196.5元，跌0.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報33.6元，跌0.4%，中銀香港(02388-HK)最新報40.5元，跌0.4%。

保險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報76.75元，升0.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.45元，無升跌，友邦(01299-HK最新報69.95元，升0.8%，保誠(02378-HK)最新報202元，無升跌。

油股方面，中國海洋石油(00883-HK)最新報13.46元，升1.8%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股最新報5.82元，升2.1%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)H股最新報7.9元，升2.4%。

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