淘帝-KY於福州舉行2018年秋冬訂貨會 第7.5代風格形象店亮相

淘帝 - KY(2929) 旗下 TOPBI 品牌，日前於中國大陸福州舉行 2018 年秋冬訂貨會，推出「簡歐輕時尚」風格秋冬系列兒童服飾，並同步針對中國童裝實體通路轉向購物中心店趨勢，推出「第 7.5 代」風格形象店，以達到品牌升級目標。淘帝總經理周志鴻說：「惟有堅持『專心、專業、品質、品味』的理念，專注童裝產品本身，擁抱大數據時代，緊跟全零售發展趨勢，才能使集團長期營運保持良好發展」。淘帝 - KY 從產品研發、品牌形象、門市宣傳到通路結構，歷經 16 年中國童裝產業變化，旗下 TOPBI 品牌時刻保持創新，淘帝 - KY 營收屢創新高，2017 年 EPS 達 11.81 元，較前一年度明顯成長 23.28%。



此次 2018 年秋冬訂貨會，除了淘帝線上及線下代理商參與選購外，亦有河北、海南、內蒙古等地區共十多位潛在地區代理商一起參與。



淘帝 - KY 進一步表示，消費型態的變遷，加速中國童裝產業進入全新時代，品質及銷售服務日益受到 80、90 後父母重視。為滿足多元消費需求，淘帝 - KY 持續提升 TOPBI 品牌整體形象及門市風格創新，自今年春節起陸續推出「第 7.5 代」風格形象店。



隨中國實體通路轉型升級，淘帝 - KY 選擇進駐兼具大坪數需求且人流穩定的購物中心，全新「第 7.5 代」裝修風格形象和功能區域設置，可以較百貨、街邊專賣店等門市平均坪數高出近一倍的店面裝潢布置，將完整呈現 TOPBI 品牌商品設計概念及櫃體燈光。



展望 2018 年第一季，淘帝持審慎樂觀看法。淘帝 - KY 將持續聚焦全零售通路布局，一方面線下實體門市預計每年 3-5% 速度展店，累計 TOPBI 品牌線下門市已超過 1500 間。



另一方面，擴大包括 TOPBI 品牌購物 App、官網商城，以及知名協力廠商銷售平臺天貓、京東商城等線上銷售管道，自有 TOPBI 品牌購物 App、官網商城推出 8 個月線上會員人數，已超過 5 萬人水準。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』