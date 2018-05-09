中國推進金融市場雙向開放 堅持跨境交易數據「留痕」管理

路透報導，中國央行貨幣政策二司司長霍穎勵建議要持續推進金融市場雙向開放，進一步推動債券市場、股票市場和外匯市場等的雙向有序開放；支持更多境外機構在境內發行人民幣債券，支持符合條件的外資投資中國期貨市場。《中國外匯》雜誌刊登其署名文章顯示，要構建逆週期跨境資金流動宏觀審慎管理框架，堅持跨境交易數據 “留痕” 管理，對短期跨境資本流動進行逆週期調節，守住不發生系統性風險的底線。「支持更多境外機構在境內發行人民幣債券，支持境內金融機構和企業境外發行人民幣債券，進一步優化 QFII/RQFII 管理框架，不斷完善‘滬港通’‘深港通’‘債券通’，適時推出‘滬倫通’。支持合格境內機構投資者使用人民幣開展境外投資。穩步推進銀行間外匯市場對外開放。」



她指出，要堅持跨境交易數據 “留痕” 管理，適應新技術、新業態發展的需要，提升數據收集、處理、分析的能力。在大數據分析的基礎上，加強 “主體監管” 和“穿透式監管”，增強人民幣跨境資金流動管理的針對性和有效性。



同時要提升貨幣合作水準。持續推進與符合條件的國家或地區開展貨幣合作，支持境外央行將人民幣納入外匯儲備。



她也指出，要完善人民幣國際化基礎設施。引導人民幣海外清算行在離岸人民幣市場發展中發揮積極作用，豐富離岸人民幣金融產品，提升離岸人民幣市場的深度和廣度，促進離岸人民幣市場健康發展。加快 CIPS 二期建設，不斷完善功能，推動 CIPS 發揮人民幣跨境清算主管道作用。「營造有利於人民幣國際使用的政策環境。要以服務實體經濟、促進貿易投資便利化為導向，不斷完善和優化人民幣跨境業務政策，加大政策宣傳培訓力度，充分釋放政策紅利。進一步完善人民幣匯率市場化形成機制。有序實現人民幣資本項目可兌換。加強政策協調，保持政策的連續性和穩定性，為人民幣國際化營造一個預期穩定、可持續發展的政策環境。」

