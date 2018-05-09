港股盤前—南下資金突轉積極 港股有條件再挾高屠熊

今天推介股份：

中信證券（6030）- 4 月營收突出，A 股強勢的受惠者。

1）港股週二一洗頹風。中國公佈的 4 月貿易數據遠超預期及獨角獸藥明康德上市即漲停，帶領 A 股持續上升並創 4 週的新高；港股的騰訊（700）、平保（2318）和滙豐（5）等積弱藍籌也反彈，指數高開高走，收市大升 408 點。成交金額亦按日上升約 8% 至 1032 億。藍籌股中只有 2 隻上游的油股和聯通（762）報跌，升勢看似頗全面。滬深港通成交金額則按日上升近 12% 至 141 億，且獲得頗大的淨流入，金額約 33 億，為 2 月中後的最大淨流入。板塊方面，內險、手機設備和煤炭股表現特出。風能和電池股則因個別公司數據不理想而受壓。做空方面，佔大市成交約持平在 10.5%。牛熊証方面，熊証重貨區在 30500-30599 及 30900-30999，牛証則仍在 29700-29799。

簡評：29800-31000 點之間的大上大落，近期已是司空見慣。昨文提及騰訊在週一滬港通錄得淨流出近 7 億，週二卻是淨流入約 8 億。這樣兩極化的進出，筆者只會聯想到是和期指及衍生工具有關，不竟大升市下成交量也是平凡。唯一值得注意是滬深港通的突然大量淨流入，對看好後市的 (如筆者）是一枝強心針。傳媒把內險股的強勢串連到銀保監督發佈有關稅延養老保險指引，看起來又是牽強之作；但滬深股通淨流入相關股份頗積極，加上 A 股強勢，內險和証劵商應是直接的受惠者，板塊仍有空間再上。



風能因龍源（916）的 4 月數據而全面受壓，發電量數據是有點放緩，但仍維持正增長，今天的弱勢應是被最近股價強勢放大了。平安好醫生（1833）暫時沒有為捧場者帶來財富，但藥明康德在 A 股首天表現卻對辦。如 A 股氣氛能持續或南下資金維持進取，港股有機會挑戰兩個熊証重貨區。

2）川普周二宣布全面退出 2015 年簽署的伊朗核協議，不再為伊朗政府豁免經濟及石油出口制裁。消息令道指一度急挫近 150 點，但收市卻收復所有失地，倒升 3 點。標指和納指收巿也變動不大。油價在消息公佈後也收復部份失地。十年期國債債息上升至 2.972%。港股 ADR 漲跌不一，收跌約 9 點，拆合等於恆指 30393 點。

3）個股消息

利淡：比亞迪 (1211) - 4 月銷售按月下跌 13.44%；其中新能源汽車下跌 0.23%。

4）新股訊息

據耀才暗盤交易中心資料顯示，聚利寶 (8527) 暗盤以最高位 0.73 元收市，較招股價 0.5 元，升 46% 或 0.23 元，每手 5000 股，不計手續費賺 1150 元。

蘋果日報報導：據《華爾街日報》引述知情人士稱，小米目前估值目標為 700 億美元至 800 億美元，相比早前傳出目標估值 1,000 億美元有所下調。

明報專訊：捷榮國際（2119）定價更傾向「預留水位」，雖獲過百倍超額認購，但市傳定價將保持 2 元之下，較上限 2.19 元最少低 9%。據消息指，捷榮一手中籤率為 15%，至於頂頭槌飛分派率約 3.83%，相當於投資者可獲分配約 41.2 萬股，由於分派率較高及利息成本較低，料升約 1% 至 2% 即可打和。