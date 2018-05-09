【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

美國總統川普退出與伊朗的為主的多邊協議，周二美股開低走低，尾盤跌幅收歛。原則上，指數斜率仍為正值，代表美股仍延續多方的氣勢，其中科技類指數仰角較大。本周是 "季線扣抵值" 步入高檔區的一周，若指數遲遲無法放量向上，則美股仍有盤整拉回的疑慮。

原油期貨拉回整理，主要的原因在於盤商短期增加產量，以防後續制裁的時候銷售不佳，因此提前將量能衝出來。目前美股並沒有出現大幅度的震盪，主要的原因是川普也沒有明確的公佈相關的做法。經濟方面，美國就業市場持續強勁，JOLTS 公佈，3 月份新增了 660 萬的個新職位，顯示企業活動持續升溫。

道瓊工業指數 上漲 2.89 點、＋0.01%，收 24 360 點

納斯達克指數 上漲 1.69 點、＋0.02%，收 7 266 點

S&P 500 指數 下跌 0.71 點、－0.03%，收 2 671 點

#台股盤前重點

昨日台股開在年線之上，本周若能守住年線不墜，下周有機會看到季線翻揚。盤勢方面，多數都是以跌深反彈的個股為主，包括電池、PA、半導體設備、MOSFET 以及 IC 設計等，被動元件部份，也見到法人買盤持續湧入，可見漲價題材，仍可望延續到年底。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

