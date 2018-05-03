京東擬斥資人民幣3億元 入股雷鳥科技 增資後持股6.67%

TCL 多媒體 (1070-HK) 昨 (3) 日宣佈，旗下雷鳥科技與京東 (JD-US) 達成戰略合作意向。京東擬投資人民幣 3 億元，本次增資後京東將持有雷鳥科技 6.67% 的股權。

雷鳥科技為 TCL 多媒體旗下 TV＋智能電視平台，依託 TCL 智能終端機的用戶規模和產業鏈資源，以用戶為中心；同時通過豐富內容和應用，以及完善用戶體驗來不斷擴大用戶規模，提高平台商業價值。

雙方將在廣告系統、電商和物流服務，以及會員賬戶統一管理等領域開展深入合作，結合雙方資源和能力優勢，提升智能大屏產業價值。此外，雙方還將共同探索人工智能 (AI) 技術研發，以及在智能大屏和智能家居產品的應用研究，共同開拓市場，提升用戶體驗。

香港《文匯報》引述 TCL 多媒體首席執行官王成表示，京東是中國領先的科技驅動型電商企業及零售基礎設施服務商。通過此次與京東合作，及此前的騰訊 (0700-HK) 戰略投資，將有助於推動雷鳥科技大力提升平台價值和商業變現能力。

截至 2018 年第 1 季，雷鳥科技累積激活用戶已達約 2559 萬，其中 2018 年第 1 季收入約人民幣 6887 萬元，按年增約 338%。2017 年 7 月，雷鳥科技獲騰訊數碼 4.5 億元戰略投資。該首輪增資不僅為雷鳥科技開拓智能電視營運業務發展提供資金支持，亦加強了雙方於不同領域的合作。

截至上午 10 時 00 分，TCL 在 A 股報人民幣 3.29 元，或 + 0.92%