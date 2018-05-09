美股盤後─美國退出伊朗核子協定 股市收盤少有變動

川普總統宣布，美國退出三年前簽署的伊朗核子協定。美國股市週二收盤少有變動。



道瓊工業平均指數收高 2.89 點或 0.01% 至 24360.21。

Nasdaq 指數收高 1.69 點或 0.02% 至 7266.90。

S&P 500 指數收低 0.71 點或 0.03% 至 2671.92。

費城半導體指數收高 9.54 點或 0.73% 至 1318.02。

2015 年，歐巴馬政府與伊朗簽署協定，停止對伊朗制裁，伊朗則制止其核子計畫。週二，川普說，美國退出這項協定，重新恢復制裁。

原油收低 2.4% 至每桶 69.06 美元，稍早一度下跌逾 3%。

分析師說，如果金融股今日表現不佳，情況將暗淡許多。

金融股週二上漲 0.7%，為四種收高的類股之一。國防企業股價上漲，支撑工業股亦收高。

分析師說，川普有幾項選擇方案，市場正注意他選擇那一種。 這可供預判他如何處理其他外交政

策，如北韓關係。

川普曾多次威脅要讓美國退出該伊朗協定，除非歐洲盟國修改該協定的缺點。

儘管川普威脅退出，伊朗總統 Rouhani 表示，伊朗有計畫對抗川普的任何行動。

分析師說，讓伊朗再度生產核燃料，將進一步推升美元，壓低債券殖利率。

週二，美國債券殖利率小幅上升，美元上漲 0.4%。

央行消息方面，Fed 主席鮑爾週二說，Fed 升息不致像許多人想像那般會對新興市場經濟體與股市

造成重大風險。

鮑爾並表示，央行將清楚宣揚政策，以避免市場動盪。