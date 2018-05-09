美股盤中─川普宣布伊朗核子協定決議前 狹幅整理

美國股市週二中場於狹幅整理，投資人等待川普總統宣布，他是否讓美國退出三年前簽署的伊朗核子協定。

台北時間 23:56

道瓊工業平均指數下跌 5.44 點或 0.02% 至 24351.88。

Nasdaq 指數下跌 3.72 點或 0.07% 至 7261.49。

S&P 500 指數下跌 2.84 點或 0.09% 至 2669.79。

台北時間凌晨 02:00 川普將宣布美國是否停止對伊朗進行的原油出口制裁。2015 年，歐巴馬政府與伊朗簽署協定，停止這些制裁，伊朗則制止其核子計畫。

分析師說，川普有幾項選擇方案，市場正注意他選擇那一種。 這可供預判他如何處理其他外交政策，如北韓關係。

川普曾多次威脅要讓美國退出該伊朗協定，除非歐洲盟國修改該協定的缺點。

儘管川普威脅退出，伊朗總統 Rouhani 表示，伊朗有計畫對抗川普的任何行動。

分析師說，讓伊朗再度生產核燃料，將進一步推升美元，壓低債券殖利率。

週二，美國債券殖利率小幅上升，美元上漲 0.4%。

央行消息方面，Fed 主席鮑爾週二說，Fed 升息不致像許多人想像那般會對新興市場經濟體與股市造成重大風險。

鮑爾並表示，央行將清楚宣揚政策，以避免市場動盪。