【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到昨日美國科技股上漲及台股電子類股延續昨日反彈行情影響下，推動今日台股呈現上漲，收盤上漲 86.47 點，漲幅 0.82%，台指期價差維持逆價差；籌碼方面，外資現貨部位賣超 3.47 億元，三大法人現貨部位買超 10.05 億元。

《國際金融市場焦點分析》

儘管上週五美元在非農就業報告出爐後自高檔回落，不過薪資成長強勁加上油價走強，均可能推升通膨持續升溫，目前 FED Watch 所顯示的六月升息機率已達 100%，昨日英鎊在近期重挫後反彈小漲，但歐元在德國工廠訂單疲弱下持續弱勢，也推升美元指數創逾四個月新高；在油價走高下，道瓊工業指數早盤延續漲勢，不過在川普推文意外將伊核協議決議提前到週二後，指數快速收斂漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國即將對是否維持在伊朗核協議做出決定，而根據歐盟及以色列目前所獲得的資訊均指出，川普極有可能退出協議，油價在昨日早盤同步飆升，WTI 期貨為 2014 年 11 月以來，首度突破每桶 70 美元，不過川普稍晚於推特上發文表示將在周二做出最終決定，比原定的 5/12 還要早，面對此突發變故，油市獲利了結賣壓湧出，油價幾乎回吐全日漲幅，後市仍須看最終伊核協議發展結果。

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