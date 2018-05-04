中國手搖茶飲市場Q2進入旺季 鮮活果汁-KY營運可望逐季升溫

鮮活果汁 - KY(1256) 於今 (4) 日公告 4 月合併營收為 2.81 億元，月減 4.95%，年增 24.08%；前 4 月合併營收為 9.81 億元，年增 15.66%。鮮活果汁 - KY 4 月合併營收較上月略減，主要是因 2 月適逢農曆春節期間，客戶庫存消耗較多，拉低庫存水位，故於年後補貨拉升 3 月銷量，致使 3 月比較基期較高所致，而 4 月單月營收仍維持 2 億元以上水準，較去年同期成長 24.08%。



鮮活果汁 - KY 前 4 月合併營收達 9.81 億元，年增 15.66%，維持穩健成長表現，主要來自於穩坐華東地區濃縮果汁原料供應商，且華南與華北地區持續有新客戶引進提高貢獻度，鮮活果汁 - KY 表示，現有廣東、天津兩廠稼動率較去年持續上揚，也帶動兩個地區滲透率持續提高，顯現持續拓展新市場與導入新客戶策略奏效。



鮮活果汁 - KY 進一步指出，隨著季節變換轉熱，4 月起華南地區氣溫已逐漸提高，華東市場將進入旺季，預期第二季中國手搖茶市場邁入傳統旺季，對於濃縮果汁、糖漿與口感添加物等原料需求將加溫。展望後市，鮮活果汁 - KY 持正向樂觀看法，受惠於新品開發與新客戶加入等挹注下，預估今年在中國的策略布局綜效將持續發揮，整體營運可望保持成長趨勢。

