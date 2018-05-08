教育部：2017年教育經費總投入達4.25萬億 同比增長9.43%

教育部網站消息，近期，教育部對2017年全國教育經費相關情況進行了統計，2017年，全國教育經費總投入為42557億元，比上年增長9.43%。其中，國家財政性教育經費(主要包括公共財政預算安排的教育經費，政府性基金預算安排的教育經費，企業辦學中的企業撥款，校辦産業和社會服務收入用于教育的經費等)為34204億元，比上年增長8.94%。

教育經費在各級教育間的分配情況為：

1.全國學前教育經費總投入為3255億元，比上年增長16.11%。

2.全國義務教育經費總投入為19358億元，比上年增長9.96%。

3.全國高中階段教育經費總投入為6637億元，比上年增長7.82%。其中，中等職業教育經費總投入為2319億元，比上年增長4.33%。

4.全國高等教育經費總投入為11109億元，比上年增長9.72%。其中，普通高職高專教育經費總投入為2023億元，比上年增長10.16%。

5.全國其他教育經費總投入為2198億元，比上年下降0.13%。

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