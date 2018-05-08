由田首季EPS 0.05元 營運將逐季走高

面板、半導體及 PCB 製程 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (8) 日公布第 1 季財報，稅後純益為 286 萬元，季減 97%，但較去年同期淨損 8680 萬元轉虧為盈，每股純益為 0.05 元。由田預期，今年營運將逐季走揚。

由田設備交貨第 1 季仍是淡季，營收 4.37 億元，毛利率為 42.57%，季增 7.08 個百分點，年增 0.55 個百分點，稅後純益 286 萬元，季減 97%，但較去年同期淨損 8680 萬元轉虧為盈，每股純益 0.05 元。由田預期，今年營運將逐季走高。

由田今年交貨量將逐季走高，由田也將首度前往中國大陸覓地設廠，掌握「2025 中國製造」的商機，預計今年下半年能完成設廠。目前由田掌握的 AOI 設備訂單來看，近 2 成為半導體與 PCB 檢測設備，面板檢測設備占 8 成，依目前設備交貨的規劃來看，交貨量將逐季走高，營收高峰可能落在第 3 季或第 4 季。

由田去年稅後純益為 1.69 億元，年減 31.83%，每股純益 2.75 元。由田主管指出，獲利衰退部分原因來自匯兌損失，去年認列匯損達 1.2 億元，等於侵蝕去年每股純益約 2 元。由田在今年 1 月除已處理部分外幣資產之外，目前對產品也改採目前的匯率報價。

由田董事會也通過去年盈餘每股擬配發現金股利 2 元，將提交 6 月 28 日股東會決議；另外也通過以私募及詢價圈購方式辦理籌資，分別以發行 1200 萬股為上限，公司主管則指出，籌資案將視市場狀況擇一辦理。

由田已透過公開收購，取得 AOI 設備同業晶彩科技 (3535-TW) 約 27% 的股權，由田主管認為，結盟晶彩科將可針對面板製程設備，由上游 Array 延伸到中游 Cell 段，甚至連模組檢測設備訂單都能吃得到。