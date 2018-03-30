由田今年動能看俏 在手訂單31億元 超越去年全年營收

面板、半導體及 PCB 製程 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 受惠兩岸面板廠擴廠潮，目前手中握有訂單約 31 億元，超過 2017 年全年營收 28.06 億元，今年交貨量將逐季走高，營收高峰預期可望落在第 3、4 季，由田也將首度前往中國大陸覓地設廠，掌握「2025 中國製造」的商機，預計今年下半年能完成設廠。

目前由田掌握的 AOI 設備訂單來看，近 2 成為半導體與 PCB 檢測設備，面板檢測設備占 8 成，依目前設備交貨的規劃來看，交貨量將逐季走高，營收高峰可能落在第 3 季或第 4 季。

在新增檢測設備訂單來看，除應用在面板檢測外，在 COF(Chip On Film) 封裝的檢測設備訂單也快速增加，對台廠第 1 批設備訂單尚未完全交貨之前，就已收到追加訂單；預估今年 COF 封裝的檢測設備出貨金額較去年倍數成長。

由田去年財報營收 28.06 億元，毛利率 38.07%，年減 11 個百分點，稅後純益為 1.69 億元，年減 31.83%，每股純益 2.75 元。由田主管指出，獲利衰退部分原因來自匯兌損失，去年認列匯損達 1.2 億元，等於侵蝕去年每股純益約 2 元。由田在今年 1 月除已處理部分外幣資產之外，目前對於產品也改採目前的匯率報價。

由田董事會也通過去年盈餘每股擬配發現金股利 2 元，將提交 6 月 28 日股東會決議；另外也通過以私募及詢價圈購方式辦理籌資，分別以發行 1200 萬股為上限，公司主管則指出，籌資案將視市場狀況擇一辦理。

由田對同業晶彩科技 (3535-TW) 股權公開收購案已告一段落，已取得約 27% 的股權，由田主管認為，結盟晶彩科將可針對面板製程設備，由上游 Array 延伸到中游 Cell 段，甚至連模組檢測設備訂單都能吃得到。