上證50指數勁升逾1%滬指漲0.79% 海南板塊走強

滬深兩市股指今日早盤震蕩整理，随後在保險、軍工板塊的發力下，上證50指數率先拉升，帶動兩市股指不斷走強。午後，三大股指繼續走高後震蕩下行，創業板指多次翻綠，上證50指數走勢強勁，收盤勁升逾1%。滬指收報3161.50點，漲0.79%，成交額1890億。深成指收報10707.80點，漲0.76%，成交額2548億。創業板收報1856.87點，漲0.24%，成交額855億。

盤面上，兩市近70隻個股漲停，市場做多氛圍濃厚。保險、房地産、銀行等權重股成為今日漲幅主角，而前期持續走強的醫藥生物行業板塊小幅回調，海南自貿、珠三角、蘋果概念、次新股等板塊跌幅靠前。

熱點板塊方面，地産股走強，沙河股份(000014-CN)漲停，萬科A(000002-CN)、合肥城建(002208-CN)漲超4%，新城控股(601155-CN)、南都物業(603506-CN)等漲超3%。

海南自貿板塊崛起，羅牛山(000735-CN)直線拉漲停，大東海A(000613-CN)午後封漲停，海峽股份(002320-CN)、海南瑞澤(002596-CN)等多股紛紛上漲。

次新股今日表現活躍，貴州燃氣(600903-CN)、華森制藥(002907-CN)等超10隻個股漲停。

港口股尾盤拉升，南京港(002040-CN)封住漲停，珠海港(000507-CN)、廣州港(601228-CN)等紛紛拉升。

對于後市，多位機構人士認為，短期看，經過2月至4月的一輪調整，無論從時間還是從空間上，A股市場的下行風險都已得到極大程度的釋放，而進一步結合宏觀經濟、企業盈利、估值及資金面等因素來看，A股市場前景已不再悲觀，5月以科技創新、消費升級為主要代表的優質個股將再臨布局時點。中長期看，政策面、基本面雙向驅動的核心科技類主題投資價值突顯。再者，MSCI時點將至，增量資金候場，北向資金“抄底”進程提速，或更青睐于盈利能力強的大市值股，藍籌板塊在經曆了較大調整後有望在MSCI的催化劑下展開結構性修複行情。風險釋放後，一些業績優良、前期調整充分的藍籌股性價比再次提升。

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